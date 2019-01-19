В магазинах Вологодской области стали продавать яйца поштучно

Вологда, , 03:07 — REGNUM В ряде магазинов Вологодской области начали продавать куриные яйца поштучно, сообщает «Вологда Регион».

Агентство отмечает, что поштучно купить куриные яйца можно было приобрести еще в декабре 2018 года, когда цена на продукцию птицефабрик начала расти. Так, например, в одном из магазинов Шексны можно приобрести одно яйцо за 7 рублей и 70 копеек. Местные жители возмущены и требуют возвращения привычного формата, когда яйца продавались в упаковке по десять штук.

Напомним, одной из обсуждаемых тем за последнюю неделю стало выявление в магазинах упаковок по девять яиц. Ряд граждан расценивает появление такого вида упаковок как попытку скрыть повышение цен.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что птицефабрика «Рефтинская» будет продавать упаковку с дюжиной куриных яиц по цене десяти. Он отметил, что убытка от продажи яиц в таких упаковках не ожидается.

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