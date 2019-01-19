«Больше в 15 раз». Цены за отопление на Украине сильно выросли

Киев, , 02:56 — REGNUM Цены за отопление на Украине за последние десятилетие выросли в 15 раз, заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в Facebook.

Согласно ее данным, «сумма за отопление сейчас больше в 15 раз» — по сравнению с 2009 годом.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos/a.236028753101902/2132512993453459/

Напомним, Тимошенко, рассчитывающая победить на президентских выборах на Украине 31 марта 2019 года, активно использует тему роста цен на газ.

По ее словам, теперешняя цена для украинских потребителей неоправданно завышена — вопреки заверениям властей о том, что прежнюю цену сохранить было невозможно в существующих экономических условиях.

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