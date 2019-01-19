Скончался ведущий телеканала «2х2» Виктор Мочалов

Москва, , 01:25 — REGNUM Скончался телеведущий Виктор Мочалов, который вел передачи на канале «2×2» под именем Виктора Владимировича, сообщает официальный сайт телеканала.

Сообщается, что телеканал в свое время обнаружил Мочалова случайно — его встретил на улице директор департамента промо и дизайна Дмитрий Охотников. В то время Мочалов работал промоутером. Услышав его голос «как у советского диктора», Охотников решил привлечь его к работе в передачах «2×2».

"Виктору Владимировичу было очень приятно, когда его узнавали на улице, подходили и просили сфотографироваться. Он рассказывал, какая у нас прекрасная молодая аудитория и как его радует общение со зрителями», — отмечает телеканал.