В Татарии простились с певцом Ильгамом Шакировым

Казань, , 00:51 — REGNUM В казанском Театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла церемония прощания с народным артистом России Ильгамом Шакировым, сообщает «Республика Татарстан».

На церемонии прощания присутствовали президент республики Рустам Минниханов, государственный советник Татарии Минтимер Шаймиев, председатель госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр Алексей Песошин, а также другие руководители министерств и деятели культуры.

Минниханов заявил, что скоро в Казани завершится строительство большого концертного зала в центре «Казань Экспо», которому предлагается дать имя Ильгама Шакирова. После церемонии прощания артист был похоронен на Новотатарском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января на 84-м году жизни скончался Народный артист России Ильгам Шакиров.

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