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В США скончался сатирик Семён Лившин

Общество

Причина смерти сатирика не называется

В США скончался сатирик Семён Лившин
Семён Лившин

Сан-Диего, США, 19 января 2019, 00:34 — REGNUM  Советский сатирик Семён Лившин скончался в американском городе Сан-Диего на 80-м году жизни, сообщил его друг, писатель Валерий Хаит на своей странице в Facebook.

Причина смерти сатирика не называется.

Семён Лившин был автором и участником первой команды КВН из Одессы. Работал в отделе сатиры и юмора в газете «Вечерняя Одесса».

После переезда в Москву вел юмористическую рубрику в газете «Известия». Эмигрировал в США, издавал там русскоязычную газету «ОКей!».

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