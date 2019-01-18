Глава «Почты России» уверяет, что его «миллиардная» квартира стоит меньше

Москва, , 23:44 — REGNUM Глава «Почты России» Николай Подгузов заявил, что элитная квартира, которую он приобрел в жилом комплексе Knightsbridge Private Park на улице Ефремова в Москве, «на самом деле» не стоит один миллиард рублей, всего лишь в 10 раз меньше. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Гендиректор «Почты России» заявил, что информация в СМИ о том, что его квартира площадью почти в 400 квадратных метров в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках стоила порядка 1 млрд рублей не соответствует действительности. По словам Подгузова, он заплатил за эту квартиру в 10 раз меньше — порядка 100 млн рублей.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», — сказал он.

Также он уверяет, что 75% от этой суммы было профинансировано за счет ипотеки, остальные 25% (около 25 млн рулей, если верить словам Подгузова) — это его собственные средства, в том числе сбережения от продажи двух квартир, принадлежавших его семье.

При этом глава «Почты России» признал, что квартира эта «действительно дорогая», но она была необходима, так как у него большая семья.

«А доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — сказал глава «Почты России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание The Insider выяснило, что Подгузов является владельцем квартиры в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Согласно выписке из ЕГРН, площадь квартиры главы «Почты России» — 386 квадратных метров. Также издание утверждает, что квартира была куплена в ипотеку, которую профинансировал банк ВТБ.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Недвижимость», стоимость одного квадратного метра в жилом комплексе Knightsbridge Private Park достигает 2,612 млн рублей. Иными словами рыночная стоимость квартиры Подгузова может даже превышать сумму в 1 млрд рублей.

Кроме того, данные все того же сервиса «Яндекс. Недвижимость», а также базы данных недвижимости ЦИАН свидетельствуют, что минимальная стоимость сопоставимых квартир в этом жилом комплексе составляет более 400 млн рублей, при том что в продаже есть квартиры и за 998 млн рублей.

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