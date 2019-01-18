В Тюмени по делу о краже 560 млн рублей осуждены рядовые исполнители

Тюмень, , 19:51 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор по делу о краже более 560 млн рублей из Сибирского банка реконструкции и развития. Бывших работников банка суд приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде установлено, что в январе 2018 года совладелец и председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Григорий Р. совместно со своим знакомым из Москвы создал организованную преступную группу для хищения денег из кассы СБРР. В состав группы вошли жители Санкт-Петербурга и Оренбурга, а также жительница Иркутска, принятая на должность заместителя председателя правления СБРР.

Из материалов дела следует, что Григорий Р. и его сообщница из Иркутска организовали пополнение кассы СБРР из Уральского главного управления Центрального Банка РФ наличными в общей сумме 561 млн рублей под предлогом выплаты денег вкладчикам. Вечером 26 января сообщница взяла у кассира ключ от хранилища банка, откуда похитила деньги, уложив в девять спортивных сумок. Часть денег была вывезена в Москву на арендованном самолёте.

Главные организаторы хищения — Григорий Р. и его сообщница — объявлены в международный розыск. В поле зрения правоохранителей попали рядовые исполнители — были взяты под стражу трое сотрудников банка. Каждого из них приговорили к трём годам лишения свободы по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года у Сибирского банка реконструкции и развития была отозвана лицензия. В марте финансовую организацию объявили банкротом.

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