У главы «Почты России» нашли элитную квартиру на миллиард рублей

Москва, , 19:28 — REGNUM Глава «Почты России» Николай Подгузов, который в прошлом был заместителем министра экономического развития РФ Максима Орешкина, в конце 2017 года приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Москве, рыночную стоимость которой оценивают в более чем 1 млрд рублей. Об этом сегодня, 18 января, сообщает The Insider со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

При этом в 2017 году доходы Подгузова составили 8 млн 860 тыс. рублей. По крайней мере, такие данные содержит его электронная декларация. В The Insider подсчитали, что на покупку данной квартиры Подгузову пришлось бы откладывать свою далеко не маленькую зарплату в течение столетия. А ведь у него на иждивении трое несовершеннолетних детей и супруга.

Однако в пресс-службе «Почты России» заявили, что значительную часть средств, потраченных на приобретение столь дорогой недвижимости, Подгузов получил от продажи двух других своих квартир в Москве. Кроме того, в «Почте России» заявили, что элитную недвижимость Подгузов приобрел в ипотеку.

The Insider выяснил, что Подгузов действительно взял кредит в банке ВТБ на 30 лет. Но с учетом ставки и минимального взноса ему бы пришлось платить ежемесячно как минимум по 1,5 млн рублей. Более того, в банке ВТБ ипотечные кредиты обычно не превышают 60 млн рублей, а квартира, по данным издания, стоила 1 млрд рублей.