Суббота, 19 Января 2019 года
00:04:05 МСК

В Москве начались купания в честь Крещения Господня — фоторепортаж

Общество

В крещенских купаниях принимают участие свыше 180 тыс. человек

28
В Москве начались купания в честь Крещения Господня — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Батюшка из Храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» освящает купель в музее-заповеднике «Царицыно»

Москва, 19 января 2019, 00:03 — REGNUM  В Москве началась ночь крещенских купаний — в ночь с 18 на 19 января для горожан организовано свыше 60 площадок и доступны купели в 10 парках столицы. Окунуться в крещенскую прорубь можно с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

4
Дарья Антонова © ИА REGNUM
9
У каждой купели дежурит спасатель
Дарья Антонова © ИА REGNUM
У каждой купели дежурит спасатель
10
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

Купели подготовлены в Воронцовском парке, «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине», «Митино», «Кузьминках», Терлецком лесопарке, музее-заповеднике «Царицыно», зоне отдыха «Левобережье» и зоне отдыха «Борисовские пруды».

11
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»
15
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

На местах проведения обряда работают пункты горячего питания, установлены раздевалки, точки обогрева и передвижные туалеты. За желающими окунуться в крещенскую купель наблюдают сотрудники полиции и медики.

Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие свыше 180 тыс. человек.

24
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»
26
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крещенские купания в музее-заповеднике «Царицыно»

Напомним, в Москве купания в купелях на Крещение можно посмотреть в режиме онлайн. Прямые трансляции будут вестись на портале «Окно в город».

Как сообщало ИА REGNUM, в канун праздника Богоявления (Рождественский сочельник) Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси совершил чин великого освящения воды и провёл всенощное бдение в Елоховском Богоявленском соборе.

Читайте подробнее: Патриарх Кирилл совершил литургию в Крещенский сочельник — фоторепортаж

Смотрите галерею к статье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крещение Господне (Богоявление)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить