Тюменцы отказались от митинга против роста тарифа на мусор

Тюмень, , 18:28 — REGNUM В Тюмени отменён митинг против роста тарифов на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Об этом организаторы протестного мероприятия под конец рабочей пятницы, 18 января, уведомили горадминистрацию областной столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по межнациональным отношениям Тюмени.

Официальная причина отмены протеста — невозможность присутствовать на нём организаторов мероприятия. Напомним, митинг был запланирован на 20 января и должен был пройти на Центральной площади Тюмени. Организаторы заявляли участие двух тысяч человек.

«В администрацию города поступило официальное обращение от организаторов ранее запланированного митинга о том, что они отзывают свою заявку на проведение митинга и не будут проводить данное мероприятие по личным причинам», — говорится в информации мэрии Тюмени.

Как пояснили в мэрии, двое организаторов сослались на то, что заболели, третий — выезжает в день митинга за пределы Тюменской области. Председатель комитета по межнациональным отношениям Роман Малыгин отметил, если кто-то будет выступать и проводить митинг на указанном ранее в заявке месте, в указанный день и время, то мероприятие будет несанкционированным, потому что подавшие заявку организаторы отозвали её, а другие люди не брали на себя обязанность за контролем и ходом проведения мероприятия.

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