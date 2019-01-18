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Основным пунктом прибытия мигрантов в ЕС стала Испания

Общество

В первые недели 2019 года нелегальный миграционный поток в ЕС вырос почти вдвое

Рим, 18 января 2019, 17:47 — REGNUM  В первые 16 дней 2019 года в Европу через Средиземное море прибыли 4216 мигрантов, сообщает в пятницу, 18 января, информагентство ANSA со ссылкой на данные Международной организации по миграции.

Этот показатель почти вдвое выше показателя за аналогичный период 2018 года, когда в Евросоюз по морю прибыли 2365 мигрантов.

Отмечается, что «лидерство» по числу прибывших мигрантов у Италии и Греции перехватила Испания — именно туда прибыли около 80% всех мигрантов.

В первые 16 дней нового года в море при попытке достичь берегов Европы погибли 83 человека, что втрое меньше, чем за аналогичный период 2018 года (199 человек).

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