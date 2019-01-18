Почему бастовали таксисты и кто выбросил младенца: неделя в Оренбуржье

Оренбург, , 17:48 — REGNUM В Оренбуржье первый день рабочей недели выдался насыщенным на события и происшествия: таксисты устроили акцию протеста, в полиции представили нового начальника, информация о жестоком преступлении в отношении новорожденного вызвала большой резонанс. Кроме того, на неделе в центре внимания СМИ и пользователей соцсетей оказались заявление местных бизнесменов о «чёрном рейдерстве» и причастности к отъёму бизнеса правоохранителей; скандал вокруг докторского звания учёного Рамиля Рахматуллина; задержания чиновников за коррупцию; требование прокуратуры вернуть в СИЗО экс-мэра Оренбурга; фейковая новость об отставке главы управления СКР по Оренбургской области. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Представление главного полицейского области

14 января в Оренбурге заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Виталий Шулика представил личному составу начальника УМВД России по Оренбургской области полковника полиции Алексея Кампфа. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти региона, правоохранительных структур, Совета ветеранов органов внутренних дел и Общественного совета при управлении.

Стоит отметить, что указ о назначении Кампфа на новую должность подписан президентом 28 декабря 2018 года. До этого он работал заместителем министра — начальника полиции МВД по Республике Бурятия.

Напомним, что пост главного полицейского Оренбуржья стал вакантным после того, как летом 2018 года Михаил Давыдов был назначен главой УМВД по Пермскому краю.

Читайте также: Оренбургским полицейским представили нового начальника

Забастовка таксистов

Утро 14 января для ряда горожан выдалось неудачным. Оформив вызов такси, они так и не дождались оказания услуги. Причиной стала забастовка водителей такси, которые работают с агрегатором «Яндекс.Такси». Около 200 человек собрались на площадке возле Молл «Армада», они выразили недовольство политикой ценообразования агрегатора. Протестующих не устраивали низкие тарифы. Участники забастовки заявили о готовности выйти на митинги.

Обсуждая действия таксистов, в свою очередь, возмутились горожане. Почему они должны страдать как потребители из-за служебного конфликта двух сторон? К тому же условия рыночной действительности таковы, что водители, если их не устраивают условия работы, могут сменить работодателя. Но тут горожане предполагают, что при работе с другой компанией, действующей на рынке пассажирских перевозок, число заказов может значительно сократиться как раз из-за тарифов и как следствие ударить по кошельку таксистов. Сервис «Яндекс.Такси» популярен среди населения как раз благодаря доступным ценам.

Читайте также: Оренбургские таксисты бастуют из-за низких цен

Выброшенный на верную гибель младенец

14 января силовики сообщили убийственную информацию о происшествии, которое случилось 10 января в Пономарёвском районе. Местные жители села Нижние Кузлы обнаружили на улице возле жилого дома тело новорождённого мальчика.

Возбудили уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Предварительной причиной смерти назвали переохлаждение. В селе у жителей начали брать материал для ДНК-анализа. После информационного всплеска о ЧП и работе правоохранительных органов мать объявилась сама. Она пришла к следователям с повинной. Статью уголовного дела переквалифицировали на статью УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

По данным портала Orenday, матерью оказалась студентка-отличница из уважаемой семьи. Фигурантке уголовного дела едва исполнилось 18 лет. Родители на дочь возлагали большие надежды. Местные жители, которые не верили, что кто-то в их селе способен на такое жестокое преступление, считают мог сработать синдром отличницы: девушка побоялась сказать правду из-за страха, что осудят и не примут. Люди, которые видели студентку перед новогодними праздниками, отмечают, что беременность была незаметной. Когда начались роды ей никто не смог помочь, родителей дома не было.

Читайте также: В Оренбуржье установлена женщина, чей младенец найден на улице мёртвым

В поисках защиты от «чёрного рейдерства»

В середине недели много шума возникло вокруг опубликованного видеобращения восьми оренбургских предпринимателей, адресованного президенту РФ Владимиру Путину, а также руководителям Генпрокуратуры и Следственного комитета России. Бизнесмены заявили, что на территории региона орудует банда специалистов-ликвидаторов. Юристы действуют под прикрытием правоохранительных органов. При этом в видеобращении называют имена конкретных людей, якобы причастных к рейдерским захватам.

В прокуратуре и полиции оперативно отреагировали на заявление бизнесменов, подчеркнув, что назначены проверки по всем изложенным фактам по отъёму бизнеса. Надзорное ведомство заверило, что проверит все доводы и примет исчерпывающие меры, направленные на защиту интересов предпринимателей.

Стоит отметить, что при обсуждении обращения в главе государства пользователи соцсети были преисполнены скептицизма, считая, что заявление спустят вниз по вертикали, а доверия к силовикам у населения нет.

Читайте также: Бизнесмены Оренбурга обвинили правоохранителей в рейдерских захватах

Мера пресечения для экс-мэра

16 января в Оренбургском областном суде рассматривалась апелляция прокуратуры относительно меры пресечения для бывшего градоначальника Оренбурга Евгения Арапова. 6 января Ленинский районный суд города заменил содержание под стражей на домашний арест. Тем самым было удовлетворено ходатайство адвоката экс-мэра.

Прокуратуру такое постановление не устроило, надзорное ведомство решило добиваться возвращения обвиняемого в коррупции бывшего чиновника в СИЗО. Среди доводов называлась возможность оказать давление на свидетелей.

Суд апелляционной инстанции отказал в изменении постановления Ленинского районного суда Оренбурга. Отказывая в продлении срока содержания Арапова под стражей суд указал, в частности, на длительность проведения предварительного расследования по уголовному делу. Суд посчитал недостаточными в настоящее время обстоятельства, на основании которых ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По мнению суда, мера пресечения в виде домашнего ареста с наложением ряда соответствующих ограничений является достаточной гарантией надлежащего поведения обвиняемого в период дальнейшего следствия.

Читайте также: Суд отказал прокуратуре в возвращении экс-мэра Оренбурга в СИЗО

Фейковая новость об отставке

На недели ряд информресурсов сообщил о том, что подписан указ об отставке руководителя СУ СКР по Оренбургской области Сергея Колотова и теперь исполняющим обязанности главы ведомства является Анатолий Уханов — первый заместитель руководителя.

Стоит отметить, что Колотов возглавлял сначала следственное управление при прокуратуре (с 2007 года), а затем и самостоятельное ведомство (с 2011 года). На сайте СУ СКР по региону до сих пор Колотов указан как глава ведомства. Старший помощник руководителя областного СУ СКР Анжелика Линькова заявила, что отставки не было. Руководителем по-прежнему является Сергей Колотов.

Примечательно, что на kremlin.ru не удалось найти документ о снятии с должности, на который ссылается ряд информресурсов. Зато информресурсы ссылаются на портал, где есть сканированный вариант печатных страниц, но без даты, подписи и печати. Документ выглядит сомнительно. В сообщении об отставке 17 силовиков, говорится и об увольнении Колотова. При этом осуществлён вброс информации, что эта отставка является знаком предстоящей отставки губернатора Юрия Берга.

Собственно отставку главы региона предрекают уже не первый раз. В интернете еще осенью появлялись мнения, что Берг лишится поста. Одной из причин называли арест мэра Оренбурга. Между тем, отставки не случилось ни осенью, в конце 2018 года. Местные эксперты считают, что Юрий Берг благополучно доработает срок губернатора до следующих выборов, которые должны пройти в сентябре 2019 года. Более того, не исключено, что он будет участвовать в этих выборах в качестве кандидата. В общем сообщение об отставке Колтова выглядит как провокация.

Научный скандал

На неделе в центре скандала оказался создатель проекта «Биокожа» Рамиль Рахматуллин. Депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов и его помощник Сергей Макшанцев заявили о том, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишил Рахматуллина докторской степени. Тем временем портал ural56.ru опубликовал информацию о том, что в редакцию пришло письмо из Оренбургского госуниверситета (ОГУ) о том, что информация о том, что учёного лишили докторского звания недостоверна.

Сергей Макшанцев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что, действительно, информация о лишении звания не корректна. Существует определённая процедура. Пока решение вынес только экспертный совет ВАК. Затем должно пройти заседание президиума. Его решение отправят в Минобразования России, и только затем выйдет итоговый документ, который опубликуют на сайтах министерства и ВАК.

По словам Макшанцева, он лично присутствовал при вынесении решения экспертным советом ВАК. Он отметил незаурядность случая, поскольку совет лишил учёного звания доктор биологических наук не за плагиат, а за фальсификацию. Экспертный совет делал запросы в разные инстанции, которые не подтвердили информацию о клинических испытаниях и применениях биопластического материала на основе микро-наноструктурированного гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса. Решение принято единогласно, а шансы что президиум ВАК его проигнорирует мизерны. Все доводы обоснованы.

С самим Рамилем Рахматуллиным связаться не удалось, оренбургский номер мобильного телефона отключен. В ОГУ сообщили, что лаборатория при вузе закрыта, а сам учёный уехал несколько месяцев назад в Москву.

Читайте также: Скандал: оренбургского учёного лишили докторской степени?

Коррупционные скандалы

Во второй половине недели силовики заявили о том, что фигурантами коррупционных уголовных дел стали два чиновника. В Тоцком районе главу сельсовета подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств — 3 млн рублей. В июне 2018 года по ходатайству следствия судом подозреваемый на период следствия отстранен от занимаемой должности главы администрации муниципального образования Зареченский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области.

В другом случае силовики заявили 16 января о задержании первого заместителя главы администрации Красногвардейского района и о его статусе в качестве подозреваемого по факту получения взятки в 2 млн рублей. 18 января силовики уже сообщили о том, что чиновнику предъявлено обвинение и он заключен под стражу. По данным следствия. Взятка получена от местного главы крестьянско-фермерского хозяйства и предполагала обще покровительство и помощь в решение вопроса по аренде земли. Примечательно, что чиновник является секретарем местного отделения «Единой России». В партии сообщили, что решается вопрос о приостановке членства в партии и назначении нового секретаря.

Читайте также: В Оренбуржье арестован первый замглавы района