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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» госпитализирована во Франции

Общество

У Дианы Арбениной произошёл сердечный приступ

Париж, 18 января 2019, 17:17 — REGNUM  Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина была доставлена в одну из клиник во Франции с сердечным приступом. Об этом 18 января сообщает агентство «Москва».

"Накануне в 21:00 из отеля в одну из французских клиник Диану Арбенину экстренно госпитализировали с сердечным приступом», — сообщили агентству в пресс-службе артистки.

Отмечается, что приступ у Арбениной продолжался 16 часов, и медикам до сих пор не удается полностью снять боль. Вместе с тем состояние певицы на данный момент стабилизировалось и угрозы её жизни нет.

PR-директор артистки Мария Кохель сообщила РИА Новости, что об отмене концертов, запланированных в рамках юбилейного тура, речи не идёт. По её словам, Арбенина «бодрится, успокаивает поклонников и собирается скоро вернуться в строй».

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