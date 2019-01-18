Лидер рок-группы «Ночные снайперы» госпитализирована во Франции

Париж, , 17:17 — REGNUM Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина была доставлена в одну из клиник во Франции с сердечным приступом. Об этом 18 января сообщает агентство «Москва».

"Накануне в 21:00 из отеля в одну из французских клиник Диану Арбенину экстренно госпитализировали с сердечным приступом», — сообщили агентству в пресс-службе артистки.

Отмечается, что приступ у Арбениной продолжался 16 часов, и медикам до сих пор не удается полностью снять боль. Вместе с тем состояние певицы на данный момент стабилизировалось и угрозы её жизни нет.

PR-директор артистки Мария Кохель сообщила РИА Новости, что об отмене концертов, запланированных в рамках юбилейного тура, речи не идёт. По её словам, Арбенина «бодрится, успокаивает поклонников и собирается скоро вернуться в строй».