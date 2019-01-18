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В Москве обнаружены заражённые цветочным трипсом анемоны

Общество

Все заражённые срезы цветов уничтожены

Москва, 18 января 2019, 16:55 — REGNUM  Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило при досмотре на фитосанитарном посту ООО «Автологистика» карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.), сообщили 18 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Его нашли в срезе цветов анемонов из Италии.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», — рассказали в пресс-службе.

Все заражённые срезы цветов уничтожены. В управлении отметили опасность западного цветочного трипса, который поражает свыше 250 видов различных растений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане не прошли государственную границу с РФ изюм из Ирана и семена подсолнечника из Турции.

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