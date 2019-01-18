Пятница, 18 Января 2019 года
16:53:04 МСК

В Литве число граждан Украины превысило число граждан РФ

Общество

Граждане Украины стали самой крупной группой иностранцев, проживающих в Литве

Вильнюс, 18 января 2019, 16:53 — REGNUM  

В Литве в настоящее время проживает порядка 17 тыс. граждан Украины — это самая крупная группа иностранных граждан, которая сместила на второе место граждан РФ, объявил сегодня, 18 января, департамент миграции Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом прирост за год составил сразу 42%. Граждан России, постоянно проживающих в Литве, 12,5 тыс. человек. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Третья группа — постоянно проживающие в Литве граждане Белоруссии. Их практически столько же, сколько и граждан РФ. Эти три группы занимают 84% всех иностранцев, проживающих в Литве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить