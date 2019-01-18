В Литве число граждан Украины превысило число граждан РФ

Вильнюс, , 16:53 — REGNUM

В Литве в настоящее время проживает порядка 17 тыс. граждан Украины — это самая крупная группа иностранных граждан, которая сместила на второе место граждан РФ, объявил сегодня, 18 января, департамент миграции Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом прирост за год составил сразу 42%. Граждан России, постоянно проживающих в Литве, 12,5 тыс. человек. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Третья группа — постоянно проживающие в Литве граждане Белоруссии. Их практически столько же, сколько и граждан РФ. Эти три группы занимают 84% всех иностранцев, проживающих в Литве.