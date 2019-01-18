Известные блогеры из США стали жертвами мошенников

Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Профессиональные фотографы и Instagram-блогеры из США Генри Ву и его девушка Зори стали жертвами мошенницы, представившейся женой медиамагната Руперта Мёрдока. Пытаясь выполнить задание состоятельной заказчицы, они потеряли около $7,5 тысяч. Свою историю фотографы рассказали на сайте Thislifeoftravel.

https://www.instagram.com/p/Bry3A0qnuUj/

В ноябре 2018 года блогеры получили письмо якобы от Венди Мёрдок с предложением поучаствовать в выставке, приуроченной к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, которую организовывает женщина.

Генри и Зори согласились на работу, подписали контракт и отправились в Индонезию. Авиабилеты их попросили оплатить самостоятельно. Мёрдок объяснила, что сейчас ей некогда этим заниматься, но все расходы она возместит после поездки. Блогеры и раньше работали по такой схеме, поэтому спокойно отнеслись к данному условию и заплатили за билеты $4,4 тысячи.

https://www.instagram.com/p/Bpml96FDaa-/

Перед вылетом ассистент Мёрдок позвонил паре и сообщил, что им придется дать взятку в размере $1,1 тыс. местным властям, чтобы иметь возможность беспрепятственно работать. Деньги нужно будет передать местному водителю.

На следующее утро ассистент позвонил фотографам и заявил, что водитель обвиняет их в расизме из-за того, что они его сфотографировали. Он сказал, что Мёрдок очень расстроена и даже думает закрыть проект. Извинившись, Генри и Зори поехали фотографировать, отдав водителю еще несколько взяток, которые якобы были необходимы для работы в других городах. В одной из местных церквей они встретили фотографа из Германии, который, как оказалось, также выполнял заказ Мёрдок, а его проект тоже находился на грани отмены.

Блогеры заподозрили неладное и решили поверить бронь отелей в других городах. Обнаружив, что её нет, пара позвонила ассистенту. В ответ он возмутился, что фотографы постоянно отвлекают Мёрдок требованиями денег. На следующий день ассистент сообщил, что предпринимательница решила не брать их снимки, но все расходы возместит.

После этого Генри и Зори написали своему другу, который жил в Индонезии. Тот рассказал паре, что их обманули и ждать возврата денег не стоит. Оказалось, что фотографы стали не первыми жертвами подобной аферы.

В июле 2018 года Hollywood Reporter опубликовало большое расследование о том, как фотографы, операторы и стилисты приезжали в Джакарту, чтобы выполнить крупный заказ, но на деле лишались больших сумм денег. Со всеми специалистами по телефону связывались якобы влиятельные люди. Один из голосов на записи телефонного разговора, опубликованной изданием, совпал с тем, что слышали Генри и Зори.

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