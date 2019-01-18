В челябинском Копейске скорую помощь перевели на аутсорсинг

Копейск, Челябинская область, , 16:32 — REGNUM В городе-спутнике Челябинска Копейске скорую помощь перевели на аутсорсинг. С начала 18 января медиков возят водители частной компании «Феникс Менеджмент», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации местных СМИ, переход прошёл не совсем гладко. Часть водителей скорой помощи отказались работать в новой компании. Кроме того, у подрядчика машин оказалось меньше ранее заявленного (шесть вместо 12). Впрочем, в минздраве проблемы с недопоставкой новой техники называют незначительными и заявляют, что медики приезжают на вызовы без опозданий и все сроки соблюдаются.

«Скорая помощь в Копейске работает в штатном режиме. Вброс информации о срыве работы службы СМП носит провокационный характер», — заявили в пресс-службе областного минздрава.

В областном минздраве уверяют, что ситуация находится под контролем, а Копейск не лишится скорой помощи. С компанией-подрядчиком идёт претензионная работа, и это происходит без ущерба оказанию гражданам медицинской помощи. Окончательно решить вопрос власти надеются в течение одного-двух дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах властей перевести скорую помощь Копейска на аутсорсинг стало известно осенью. Автопарк должна была предоставить фирма-подрядчик, туда же планировали перевести и водителей. Но они выступили против. Часть из них в итоге отказалась переходить на работу из бюджетного учреждения к частнику.

Контракт минздрава с фирмой «Феникс Менеджмент» подписан до 31 декабря 2020 года. Его сумма составляет 69,7 млн рублей.

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