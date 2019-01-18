Администрация Волгограда подключилась к разгребанию мусорных завалов

Волгоград, , 16:06 — REGNUM Администрация Волгограда начала вместе с региональным оператором по ТКО уборку города от мусора. На помощь в разгребании мусорных завалов направлено 32 машины, которые принадлежат муниципальным предприятиям. Как сообщило 18 января РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии, в первую очередь городские машины направляют по тем адресам, откуда приходят жалобы жителей.

«На сегодняшний день в городе остается 184 контейнерные площадки, где отмечается скопление отходов. Территории будут зачищены в срок до конца января», — сообщили в горадминистрации.

Вместе с тем, прокуратура региона начала проверку ситуации с вывозом мусора из-за многочисленных жалоб горожан.

ИА REGNUM напоминает, что региональным оператором по обращению с ТКО стала компания «Управление отходами — Волгоград». Регоператор начал работу 1 января 2019 года. В первые дни месяца компания явно не справлялась с объемом мусора. Причиной стали новогодние праздники, во время которых количество мусора резко увеличивается. Из-за этого в городе фактически случился мусорный коллапс — жители жаловались на скопление отходов на контейнерных площадках. К ситуации подключились и активисты регионального отделения ОНФ. В частности, общественники заявили, что горожане возмущены тем, что фактически им придется оплатить непредоставленную услугу: новый тариф на вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов вырос и составляет около 115 рублей в месяц с человека, но контейнеры во дворах переполнены.

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