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Недофинансирование бесплатной медпомощи в Казахстане достигло $950 млн

Общество

Население не защищено от финансовых рисков, связанных с состоянием здоровья

Астана, 18 января 2019, 16:02 — REGNUM  В Казахстане недофинансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет 360 млрд тенге ($950 млн), заявила 18 января заместитель министра здравоохранения Лязат Актаева на заседании межведомственной комиссии, сообщает 18 января агентство «КазТАГ».

Актаева подчеркнула, что 30% частных расходов жителей Казахстана направляются на приобретение платных медицинских услуг, которые гарантируются бесплатной медпомощью.

Заместитель министра добавила, что в результате недофинансирования население не защищено от финансовых рисков, связанных с состоянием здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов представил в Мажилисе парламента республики поправки в законодательство страны по вопросам здравоохранения. Законопроект гарантирует минимальный объем бесплатной медицинской помощи всем категориям граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане обсуждают нормы о гарантированном объеме бесплатной медпомощи

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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