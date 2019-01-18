64% жителей Франции не верят «в пользу» национальных дебатов — опрос

Париж, , 16:00 — REGNUM Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, проведенному 17 января 2019 года, 64% жителей Франции скептически относятся к «полезности» национальных дебатов во Франции, сообщает Le Soir.

Известно, что если 94% жителей Франции слышали о дебатах, начатых главой государства Эммануэлем Макроном, чтобы найти выход из кризиса «желтых жилетов», то 62% респондентов знают, о чём именно идет речь в дебатах.

35% опрошенных считают, что дебаты будут «полезны для страны», против 64% респондентов, у которых противоположное мнение. Остальные полагают, что дебаты будут проводиться «независимо от власти».

Согласно исследованию, только 29% респондентов намерены участвовать в национальных дебатах.

Что касается одобрения манифестаций «желтых жилетов», то оно продолжает снижаться. 51% респондентов заявили, что хотели бы продолжения акций протеста, а 49% полагают, что пора остановиться.

Наконец, только 14% жителей Франции выступают за сохранение ограничения скорости до 80 км / ч на второстепенных дорогах страны. 42% хотят «развития этой меры», а 44% выступают за отмену ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу торгово-промышленной палаты города Бордо во Франции, движение «желтых жилетов» повлияло на деятельность 93% торговцев.

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