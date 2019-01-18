Пострадавший при обрушении в Магнитогорске мальчик переведён из реанимации

Москва, , 15:53 — REGNUM Пострадавший во время обрушения в Магнитогорске 11-месячный Ваня Ф. переведён из реанимации в обычную палату. Об этом журналистам сообщили в Минздраве России.

Ребёнка в больнице посетила министр Вероника Скворцова, которая провела в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии обход. Самочувствие мальчика заметно улучшилось. Он активен, играет и полноценно питается.

«Мы не хотим делать долгоиграющих выводов, но надеемся, что, может быть, к годику, а годик малышу будет в феврале, уже можно будет думать о выписке и продолжении лечения в амбулаторных условиях», — сказала Вероника Скворцова.

По её словам, операций ребёнку делать не нужно. Его правая нога приходит в норму и будет такая же, как и левая. Министр также добавила, что мальчик уже стоит в кровати.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд десятиэтажки в Магнитогорске. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Ваня Ф. был найден днём 1 января. Под завалами в мороз в районе минус 20 градусов он провёл больше суток. Спасатели нашли его по плачу. Спасло ребёнка то, что он был тепло укутан.

Родители мальчика живы. Его самого срочно доставили в Москву, где сейчас он и проходит лечение. Рядом с ним находится его мать. Врачи изначально опасались за состояние его правой ноги. Но теперь опасения в этом плане практически развеялись.