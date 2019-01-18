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Калужские приставы выдворили за пределы страны 438 нелегальных мигрантов

Общество

Среди них граждане Китая, а также Молдавии, Украины и Таджикистана

Калужские приставы выдворили за пределы страны 438 нелегальных мигрантов
Иллюстрация: Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области
Выдворение нелегальных мигрантов из страны.

Калуга, 18 января 2019, 15:48 — REGNUM  В 2018 году приставами управления ФССП России по Калужской области по решению судов было выдворено за пределы Российской Федерации 438 иностранных граждан, которые находились на территории Калужского региона и страны на нелегальном положении. Об этом 18 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Любовь Скакун. По её словам, в минувшем году, количество выдворенных судебными приставами нелегалов увеличилось на 30%.

«Под контролем калужских судебных приставов страну покинули граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины, а также граждане Китая. Отныне по закону теперь этим людям в течение пяти лет будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. На 1 января 2019 года ещё 72 иностранных гражданина по решениям судов подлежат административному выдворению за пределы России», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, функции по исполнению судебных решений об административном выдворении иностранных граждан служба судебных приставов России получила в 2012 году. Такая мера применяется к лицам, которые незаконно находятся в Российской Федерации. Зачастую эти граждане осуществляют трудовую деятельность в обход существующего законодательства, работая в коммерческих организациях.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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