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РПЦ не собирается лишать Псков планетария

Общество

Но в новом историческом парке «Россия — моя история» появится ещё один

Псков, 18 января 2019, 15:40 — REGNUM  Псковская епархия Русской православной церкви не собирается лишать Псков планетария, расположенного в церкви Рождества Богородицы XIX века. Об этом сегодня, 18 января, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, отвечая на вопросы журналистов региона.

«Мы не собираемся лишать Псков планетария, хотя не думаю, что это лучшее помещение для планетария», — заявил митрополит, сообщает «Псковская лента новостей».

При этом, по его словам, в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», который появится в Пскове при при содействии Патриаршего совета по культуре, появится «большой сферический кинотеатр для разных целей, в том числе для планетария».

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«И вот когда мы его сделаем, мы поставим вопрос, не много ли для нашего малонаселённого Пскова двух планетариев», — заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Псковский планетарий располагается в здании бывшей церкви Рождества Богородицы на улице Советской с 1974 года. Ранее церковь принадлежала Старо-Вознесенскому женскому монастырю.

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