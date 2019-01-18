Минздрав Казахстана поручил штрафовать поликлиники за перегрузку врачей

Астана, , 16:04 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поручил фонду социального медицинского страхования штрафовать медицинские учреждения, в которых на врачей приходится сверхнормативная нагрузка, сообщает 18 января издание BNews.

Биртанов добавил, что в случае нехватки врачей общей практики администрации регионов должны привлекать дополнительные кадры. Согласно нормативам в Казахстане за одним врачом поликлиники должны быть закреплены 1900 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Астане планируют открыть 11 центров первичной медицинской помощи и 68 участков для обслуживания жителей города. Эти меры позволят снизить нагрузку на врачей поликлиник.

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