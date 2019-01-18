Врачи не нашли кишечную инфекцию у дошкольников в ЮВАО Москвы

Москва, , 15:41 — REGNUM У детей дошкольного корпуса Марьинской школы №1566 памяти Героев Сталинградской битвы в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы не подтвердилась кишечная инфекция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Татьяна Смирнова, комментируя информацию о возможной вспышке дизентерии.

«У нас были закрыты группы, но сегодня пришли результаты всех детей, у всех результаты отрицательные, то есть ни у кого нет кишечной инфекции. Мы теперь их не можем сразу открыть, но меры в любом случае выполняются в полном объёме», — отметила она.

По словам директора, всего было выявлено четыре случая в разных группах.

Как сообщало ИА REGNUM, на карантин была закрыта дошкольная группа корпуса № 2323 Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы.

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