40% въезжающих в Австрию мигрантов лгут о своем возрасте — СМИ

Вена, , 15:29 — REGNUM Некоторых разоблачают во время первого собеседования, других — только после совершения преступлений: 40% обследованных в Австрии в 2017 году мигрантов занизили свой возраст, пишет австрийская газета Kronen Zeitung 18 января.

«Недавно передо мной сидел зрелый мужчина из Пакистана с длинной бородой. Он утверждал, что ему 16 лет», — говорит один из чиновников миграционной службы.

Это отнюдь не редкий случай: многие беженцы в надежде на дополнительные выгоды пытаются выдать себя за несовершеннолетних.

В 2017 году при медицинском обследовании 867 человек были разоблачены 347 якобы несовершеннолетних. Они прошли через обследование зубов, рентген, радиологические экспертизы. Стоимость этих обследований составила €1,2 млн. В 2016 году обманщиками оказались 919 из 2252 подвергнутых обследованиям.

Определение возраста прибывших без документов мигрантов играет важную роль при расследовании уголовных дел. Обвиняемые в убийствах пытаются сойти за детей, чтобы избежать суровых приговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Германии финансирует исследования по обнаружению ультразвуковых методов обследования. Такой способ определения возраста должен быть менее опасным для организма, чем рентгеновское обследование.

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