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Патриарх Кирилл совершил литургию в Крещенский сочельник — фоторепортаж

Общество

«Через явление Сына Божия и Господа нашего Иисуса Христа нам даруется великое таинство освящения воды»

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Патриарх Кирилл совершил литургию в Крещенский сочельник — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя

Москва, 18 января 2019, 16:38 — REGNUM  Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в канун праздника Богоявления (Рождественский сочельник), сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

«Через пришествие в мир Спасителя перед нами открылась дверь в Божие царство и в знак этого общения, в знак сопричастности рода человеческого Богу, через явление Сына Божия и Господа нашего Иисуса Христа нам даруется великое таинство освящения воды», — заявил Кирилл по время проведения церемонии.

Патриарх Московский и всея Руси совершил чин великого освящения воды и вечером будет служить всенощное бдение в Елоховском Богоявленском соборе.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, в России увеличилось число желающих окунуться в прорубь на Крещение. Если в 2018 году об этом говорили 15%, то в 2019 году принять участие в крещенских купаниях намерены 20% опрошенных.

Ранее иеромонах Дмитрий Першин призвал жителей России не употреблять спиртные напитки во время священного купания.

Как сообщало ИА REGNUM, к 19 января в столице оборудуют 60 площадок для крещенских купаний. Ожидается, что в 2019 году в ежегодной церемонии примут участие свыше 180 тыс. человек.

Также в Москве в ночь на Крещение с 18 на 19 января продлена работа наземного общественного транспорта до 3:00. Будут курсировать более 100 автобусов и троллейбусов.

Читайте подробнее: На Крещение в Москве оборудуют 60 площадок для купаний

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Крещение Господне (Богоявление)
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