Руководство Екатеринбургского цирка не слышало о разногласиях с Минкультом

Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM Руководство Екатеринбургского цирка впервые слышит о «недоговорённостях» Росгосцирка с Министерством культуры. Об этом заявил врио директора цирка Александр Авраменко корреспонденту ИА REGNUM.

По словам главы Свердловской области Евгения Куйвашева, из-за «недоговорённостей» госкорпорации и Минкультуры области пока не получается получить Екатеринбургский цирк в свою собственность.

«Даже не видел этот информационный блок. Это сложно как-то прокомментировать. Мы напрямую подчиняемся Министерству культуры и ни о каких разногласиях не слышали», — заявил Авраменко.

А вот экс-руководитель цирка Анатолий Марчевский дал свою картину происходящего корреспонденту ИА REGNUM :

«Губернатор правильно сказал. Дважды он писал министру. Дело в том, что писали уже на Медведева и президента, а письмо уходило Мединскому, и Мединский писал: «Нецелесообразно», — сказал Марчевский.

Также бывший директор, должность которого хотят сократить уже 10 февраля 2019 года, подтвердил, что поддерживает переход цирка в собственность региона.

«На мой взгляд, в этом случае была бы большая самостоятельность и способность творчески развиваться. Сегодня цирки не могут развиваться, потому что они находятся под прессингом «Росгосцирка», — считает цирковой деятель.

Марчевский добавил, что переход нужно осуществить аккуратно, чтобы цирк не выпал из централизованной системы: учреждения должны обмениваться программами и реквизитом.

Напомним, 16 января 2019 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что уже несколько раз обращался в Министерство культуры РФ с просьбой получить цирк в собственность региона. По мнению губернатора, области так было бы «легче». «Мы и так выделяем деньги на ремонт. Вместе с тем нам было бы легче управлять», — сказал губернатор.

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