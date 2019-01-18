В Петербурге будут судить мужчину, открывшего огонь в дорожном конфликте

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM В Санкт-Петербургский городской суд поступило резонансное уголовное дело в отношении Дмитрия Лосева, ранившего из охотничьего ружья двоих человек в ходе дорожного конфликта в феврале 2018 года. Сам Лосев был ранен прибывшим на место ЧП полицейским, после того, как начал стрелять и в него.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство двух лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленном повреждении имущества. Ему грозит длительный срок лишения свободы. Обвиняемый хочет суда присяжных.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 февраля 2018 года на Октябрьской набережной Петербурга автомобиля Ford совершил наезд на остановившийся на светофоре автомобиль Volvo. За рулем «Форда» в состоянии алкогольного опьянения находился Лосев, 1975 года рождения.«Виновник аварии, проживающий неподалеку, вызвал на место ДТП свою супругу, а сам сходил домой за ружьем, вернулся и открыл стрельбу по людям, находившимся в «Вольво», ранив обоих мужчин», — поясняли тогда в региональном ГУ МВД.

Кроме того, злоумышленник произвел не менее шести выстрелов по автомобилю своих оппонентов.

Очевидцы уличной стрельбы позвонили в полицию, на место прибыл сотрудник УМВД России по Невскому району, капитан полиции Дмитрий Воропаев. Он приказал стрелку бросить ружье. В ответ преступник дважды выстрелил в направлении полицейского, но не попал. Тогда Воропаев сделал предупредительный выстрел вверх и несколько выстрелов в нападавшего. Злоумышленник был ранен и обезврежен, его отправили в больницу, как и двоих раненных им мужчин.

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Органами СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Лосевым заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

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