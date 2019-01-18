Бывший владелец сгоревшего клуба «Хромая лошадь» уехал за границу

Пермь, , 16:47 — REGNUM Экс-владелец сгоревшего в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак покинул территорию России. По информации источника ИА «Местное время», знакомым в Перми Зак сообщил, что находится в Лондоне.

Как пишет издание, пребывание бывшего владельца «Хромой лошади» вызывает удивление, поскольку Анатолий Зак имеет большие долги. По сути, он попадает в категорию невыездных граждан. Не исключено, что персональные данные не были внесены в базу погранслужб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Зак являлся одним из владельцев клуба «Хромая лошадь», в котором в декабре 2009 года произошёл крупный пожар. который загорелся в Перми в декабря 2009 года. Погибли 156 человек.

Ленинский районный суд Перми приговорил Зака к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. В сентябре 2018 года Анатолий Зак получил досрочное освобождение.

Стоит отметить, что в конце 2018 года в отделе судебных приставов Свердловского района Перми заявили, что разыскивают Анатолия Зака. Он не зарегистрирован в Перми, устанавливалось его место проживания в Москве. Общая сумма долга экс-владельца пермского ночного клуба составляет более 23 млн рублей. Самый большой долг перед фондом обязательного медстрахования — более 16 млн рублей. Эти деньги были израсходованы на лечение пострадавших в пожаре людей. Чтобы приставам было проще взыскать с должника все требуемые суммы, бизнесмену запретили выезд из России, сообщает портал «Вкурсе.ру».