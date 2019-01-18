В Индонезии выделили около $162 млн на строительство и ремонт школ

Джакарта, , 15:09 — REGNUM Правительство провинции особого округа Джакарта выделило 2,3 трлн рупий или около 162 млн долларов США на строительство десяти новых профессиональных училищ и ремонт 137 школ, сообщает Antaranews.

Исполняющий обязанности руководителя отдела образования в провинции особого округа Джакарта Бао Ирианто заявил, что необходимая сумма уже заложена в бюджет, добавив, что процесс строительства и реконструкции должен занять год.

Издание отмечает, что из 590 профессиональных училищ в Джакарте и ее окрестностях только 63 находятся в собственности государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы института Гёте в Индонезии Генриха Бломке, в пяти тысячах школах в Индонезии обучают немецкому языку.

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