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В Индонезии выделили около $162 млн на строительство и ремонт школ

Общество

10 профессиональных училищ и 137 школ будут отремонтированы в Джакарте и ее окрестностях

Джакарта, 18 января 2019, 15:09 — REGNUM  Правительство провинции особого округа Джакарта выделило 2,3 трлн рупий или около 162 млн долларов США на строительство десяти новых профессиональных училищ и ремонт 137 школ, сообщает Antaranews.

Исполняющий обязанности руководителя отдела образования в провинции особого округа Джакарта Бао Ирианто заявил, что необходимая сумма уже заложена в бюджет, добавив, что процесс строительства и реконструкции должен занять год.

Издание отмечает, что из 590 профессиональных училищ в Джакарте и ее окрестностях только 63 находятся в собственности государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы института Гёте в Индонезии Генриха Бломке, в пяти тысячах школах в Индонезии обучают немецкому языку.

Читайте ранее в этом сюжете: В 5000 школах в Индонезии преподают немецкий язык

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Общее образование
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