В Кузбассе вырос МРОТ для работников коммерческих организаций

Кемерово, , 15:00 — REGNUM В 2019 году размер минимальной зарплаты работникам коммерческих организаций в Кемеровской области составит 19 тысяч 354 рубля. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, уже подписано соглашение между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, коллегией областного правительства и работодателями на 2019 — 2021 годы. Срок действия предыдущего документа истёк в декабре 2018 года.

«Кузбасское региональное трёхстороннее соглашение — очень важный документ. Наша главная задача — повышение уровня жизни населения. Только таким путём можно добиться процветания региона, — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Важно, что работодатели поддерживают нас в этом вопросе».

По словам Цивилёва один из разделов соглашения посвящён вопросам охраны труда, потому как в Кузбассе много опасных производств, высокий уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Рост инвестиций бизнеса в мероприятия по охране труда и производственной безопасности составит 7,9 млрд рублей (для сравнения в 2018 году — 7,4 млрд рублей).

Ещё один пункт соглашения касается оплаты труда — для сокращения уровня бедности и развития человеческого капитала, уменьшения трудовой миграции устанавливается размер минимальной зарплаты работникам коммерческих организаций не ниже 1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. С учётом районного коэффициента минимальная зарплата работников внебюджетного сектора в 2019 году составит 19 354 рубля, что на 4 тыс. 690 рублей выше размера минимальной зарплаты по стране.

Всего же в документе более 200 позиций, направленных на регулирование разных сторон социально-трудовой сферы.

«Наша цель — найти точки взаимопонимания всех сторон, чтобы улучшить условия труда и жизни работников. В соглашении заложены пункты, которые предполагают решение социальных проблем и обеспечение качественных рабочих мест», — заявил председатель правления «Кузбасского Союза работодателей» Андрей Бокарев.

Предприятия могут присоединиться к соглашению в течение 30 дней со дня публикации обращения к работодателям. Те, кто намерены отказаться от его выполнения, должны предоставить мотивированный письменный отказ. Каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Отметим, что согласно требованиям Кузбасского регионального соглашения на 2017−2018 годы размер зарплаты на территории Кемеровской области был установлен не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. По итогам 3 квартала 2018 года прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе составлял 10 031 рублей. Минимальная зарплата должна по условиям соглашения должна была составлять не менее 15 046,5 рублей или на руки (за минусом 13% НДФЛ — 1 956,5 рублей) 13 090 рублей (кроме бюджетных организаций).