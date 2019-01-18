В Южной Корее построят центр для людей с ограниченными возможностями

Кванджу, Южная Корея, , 14:59 — REGNUM В одном из городов Южной Кореи постоят первый учебный центр для людей с ограниченными возможностями, сообщает TV Chosun.

Администрация города Кванджу планирует на месте закрытой школы построить учебный центр для людей с ограниченными возможностями к концу 2022 года. На эти цели будет выделено из государственного бюджета 1,59 млрд вон (~$1,41 млн).

Центр будет иметь 4 этажа, комнаты отдыха для людей с ограниченными возможностями и их семей, учебные классы, а также баню.

На близ лежащей территории построят детскую площадку и посадят лес, а также построят мемориальный зал и центр изучения инвалидности.

Школу Инхва закрыли в 2011 году, теперь участок 8,705 квадратных метров, на которых находится школа и другие постройки, принадлежат администрации города.