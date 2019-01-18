На дорогах будет скользко: водителям Москвы предложили держать дистанцию

Москва, , 14:53 — REGNUM Московские водители в связи с возможной гололедицей должны более внимательно относиться к соблюдению дистанции на дорогах. Об этом сообщили 18 января в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«На улице +1°С, все тает, и пахнет весной, хочется резиновых сапог и летней резины. Увы, оттепель ненадолго. К вечеру ждем заморозки, и будет вместо ручьев каток, и на дороге тоже. Берегите себя. Держите дистанцию», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

https://twitter.com/gucodd/status/1086199415537311744

Напомним, ранее синоптики уведомили, что днем в столице России ожидаются плюсовые температуры и дождь, а ночью температура воздуха упадет до −10…−8 °С, из-за чего на дорогах может образоваться ледяная корка.

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