Запись в первый класс: красноярцев просят не «штурмовать» школы по ночам

Красноярск, , 14:44 — REGNUM В Красноярске с 1 февраля 2019 года стартует запись детей в первые классы. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, по предварительным данным, в новом учебном году в столице региона за парты сядут более 14 тысяч первоклассников.

В первую очередь в школу будут зачислять детей, проживающих на закреплённом за образовательным учреждением микроучастке. Если красноярцы хотят попасть в школу не по прописке, они могут обращаться в учреждения с 1 июля: детей примут в первые классы, если будут свободные места.

Также горожанам предлагают воспользоваться электронной записью на краевом портале госуслуг.

«Красноярцам нужно помнить, что 1 февраля приём заявлений только начнётся. Вовсе необязательно приходить в школу именно в этот день. Учреждения скомплектуют максимальное количество первых классов и примут всех ребятишек. Также с 1 февраля начнётся запись в первые классы трёх новых школ», — прокомментировала руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

В мэрии Красноярска горожанам также советуют «воздержаться от «ночных дежурств» накануне 1 февраля» и, по возможности, воспользоваться электронной записью на портале госуслуг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее красноярские родители, приняв участие в специальном опросе, выступили за перевод школ на пятидневку.

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