Mortal Kombat и Power Rangers: новые экшен-игры 2019 года

На YouTube-канале портала IGN появился трейлер, анонсирующий новую игру по франшизе «Могучие рейнджеры». Проект Power Rangers: Battle for the Grid — это файтинг (жанр, в котором персонажи сражаются врукопашную на закрытой арене), который выйдет в апреле 2019 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и, возможно, PC.

Создатели обещают добавить в игру как классических, так и новых героев франшизы. Геймеры смогут проходить одиночную сюжетную кампанию и сражаться с другими игроками в онлайн-боях. Также сообщается, что боевая система будет простой и интуитивно понятной для того, чтобы новые игроки могли на равных сражаться с более опытными соперниками.

Компании NetherRealm Studios и WB Games провели специальное мероприятие для анонса всех подробностей продолжения серии файтингов Mortal Kombat. Так, стало известно, что релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PS4, Xbox One, Switch и РС.

Действие новой части будет происходить сразу после окончания событий Mortal Kombat X. Разработчики сообщили, что персонажи игры будут путешествовать во времени и смогут встретить молодые или постаревшие версии самих себя. В файтинге ожидается 26 персонажей (включая одного секретного) и 17 боевых арен.

Независимая студия tinyBuildGAMES представила первый трейлер своей новой игры Totally Reliable Delivery Service. В ней игрокам предстоит взять на себя роль водителя службы доставки. Релиз проекта состоится 15 июля только на PC.

Геймеры должны будут развозить посылки клиентам при помощи разнообразных транспортных средств: в управлении игроков окажутся автомобили, вертолёты, ракеты и даже летающий зонтик. Сложность этого процесса состоит в нереалистичной физике перемещения — персонаж и его транспортные средства тяжело управляются и постоянно попадают в аварии на игровой карте.

Студия Pearl Abyss сообщила о запуске нового режима в MMORPG Black Desert. Он будет называться Shadow Arena и представлять собой популярный в последнее жанр Battle Royale (Королевская битва). Новый режим пока доступен только для тестирования с ограниченным количеством пользователей и времени в игре.

Разработчики сообщают, что в рамках Shadow Arena на одной локации столкнутся до 50 игроков в битве за выживание. Игроки начнут матч в роли духов, которые позднее смогут вселиться в персонажа одного из девяти классов, представленных в игре. В ходе матча геймеры будут собирать различные предметы для выживания, оружие, броню и многочисленные аксессуары.

Компания Bandai Namco представила новый трейлер своей экшен-игры God Eater 3. Ролик посвящён многопользовательским режимам, присутствующим в будущей игре. Релиз проекта в Японии состоялся 13 декабря 2018 года, а в Европе игра выйдет 8 февраля 2019 года на PS4 и PC.

Разработчики сообщают, что пройти основную кампанию в кооперативе нельзя. Однако для совместного прохождения игрокам будут доступны различные мультиплеерные режимы. В одном из двух представленных режимов геймеры будут объединятся в отряд до четырёх человек для охоты на Арагами (огромные монстры, главные противники в серии God Eater). Во втором режиме отряд будет включать в себя до восьми человек, а боевая мощь Арагами значительно возрастёт.

