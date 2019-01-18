Число суицидов в США возросло на 30% с 1999 года — исследование

Вашингтон, 18 января 2019, 14:40 — REGNUM Уровень самоубийств вырос в США на 30% с 1999 года, сообщает NBC со ссылкой на информацию Центра по контролю и предупреждению заболеваний (ЦКЗ).
Несмотря на то, что среди умерших в результате самоубийства у многих были психические заболевания, в ЦКЗ также отметили, что проблемы в личных отношениях, финансовые трудности и злоупотребление психотропными веществами также играют роль. Сообщается, что число суицидов возросло среди обоих полов и всех расовых и этническим групп.
«Наибольшее число самоубийств и особенно высокий уровень самоубийств наблюдаются среди людей среднего возраста. Эти результаты вызывают тревогу, — сообщила заместитель директора ЦКЗ доктор Энн Шухат. — Ключевым моментом, на котором мы сосредоточились, было рассмотрение лиц, которые совершили самоубийство, и сравнение тех из них, у кого были диагностированные нарушения психики, с теми, у кого их не было. Более половины всех самоубийц не имели нарушений психики».
Исследователи из ЦКЗ выяснили, что в 2016 году от самоубийств погибли почти 45 000 человек, и что уровень самоубийств вырос более чем на 30% в половине штатов. При этом суициды участились во всех штатах за исключением Невады, где и так уже давно наблюдается один из самых высоких показателей самоубийств в стране.
Показатели самоубийств увеличились больше всего в некоторых западных и среднезападных штатах, включая Монтану, Айдахо, Вайоминг, Северную и Южную Дакоту и Миннесоту, а также Канзас и Оклахому.
«Это, как правило, сельские штаты, — отметила Шухат. — Мы знаем, что экономический спад тяжело ударил по сельским штатам, и в некоторых общинах восстановление иногда занимает больше времени. Мы также знаем, что в сельских штатах доступ к медицинской помощи может быть сложнее».
Среди главных факторов, приведших к самоубийству, исследователи выделили:
— У 42% самоубийц были трудности в отношениях
— У 28% — алкоголизм
— У 16% сложности на работе или с деньгами
— 29% переживали тот или иной кризис
— 9% имели проблемы с законом
ЦКЗ дал рекомендации по предотвращению суицидов:
— Облегчение местными властями проблем с работой и жильем путем предоставления временной помощи;
— Помощь от систем здравоохранения по телефону или через интернет, что актуально для областей, где услуги не являются широко доступными;
— Программы и мероприятия для повышения единства принадлежности среди жителей региона.
— Обучение школьников навыкам управления проблемами, возникающими в отношениях и учебе.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень смертности в США побил все рекорды, став в 2017 году самым высоким в истории страны. В 2017 году в Соединенных Штатах умерло 2 млн 800 тыс. человек, что на 70 тыс. человек больше, чем за аналогичный период в 2016 году.