Число суицидов в США возросло на 30% с 1999 года — исследование

Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Уровень самоубийств вырос в США на 30% с 1999 года, сообщает NBC со ссылкой на информацию Центра по контролю и предупреждению заболеваний (ЦКЗ).

Несмотря на то, что среди умерших в результате самоубийства у многих были психические заболевания, в ЦКЗ также отметили, что проблемы в личных отношениях, финансовые трудности и злоупотребление психотропными веществами также играют роль. Сообщается, что число суицидов возросло среди обоих полов и всех расовых и этническим групп.

«Наибольшее число самоубийств и особенно высокий уровень самоубийств наблюдаются среди людей среднего возраста. Эти результаты вызывают тревогу, — сообщила заместитель директора ЦКЗ доктор Энн Шухат. — Ключевым моментом, на котором мы сосредоточились, было рассмотрение лиц, которые совершили самоубийство, и сравнение тех из них, у кого были диагностированные нарушения психики, с теми, у кого их не было. Более половины всех самоубийц не имели нарушений психики».

Исследователи из ЦКЗ выяснили, что в 2016 году от самоубийств погибли почти 45 000 человек, и что уровень самоубийств вырос более чем на 30% в половине штатов. При этом суициды участились во всех штатах за исключением Невады, где и так уже давно наблюдается один из самых высоких показателей самоубийств в стране.

Показатели самоубийств увеличились больше всего в некоторых западных и среднезападных штатах, включая Монтану, Айдахо, Вайоминг, Северную и Южную Дакоту и Миннесоту, а также Канзас и Оклахому.

«Это, как правило, сельские штаты, — отметила Шухат. — Мы знаем, что экономический спад тяжело ударил по сельским штатам, и в некоторых общинах восстановление иногда занимает больше времени. Мы также знаем, что в сельских штатах доступ к медицинской помощи может быть сложнее».

Среди главных факторов, приведших к самоубийству, исследователи выделили:

— У 42% самоубийц были трудности в отношениях

— У 28% — алкоголизм

— У 16% сложности на работе или с деньгами

— 29% переживали тот или иной кризис

— 9% имели проблемы с законом

ЦКЗ дал рекомендации по предотвращению суицидов:

— Облегчение местными властями проблем с работой и жильем путем предоставления временной помощи;

— Помощь от систем здравоохранения по телефону или через интернет, что актуально для областей, где услуги не являются широко доступными;

— Программы и мероприятия для повышения единства принадлежности среди жителей региона.

— Обучение школьников навыкам управления проблемами, возникающими в отношениях и учебе.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень смертности в США побил все рекорды, став в 2017 году самым высоким в истории страны. В 2017 году в Соединенных Штатах умерло 2 млн 800 тыс. человек, что на 70 тыс. человек больше, чем за аналогичный период в 2016 году.