На Украине началась подготовка к военным учениям Rapid Trident — 2019

Львов, Украина, , 14:37 — REGNUM На Яворовском полигоне во Львовской области прошла конференция, посвящённая планированию украинско-американских учений Rapid Trident — 2019, сообщил 18 января официальный сайт министерства обороны Украины.

В конференции приняли участие около 50 военных из 7 стран мира, а также представители НАТО и Литовско-Польско-Украинской бригады имени гетмана Острожского.

«Эти международные учения проходят в нашей стране ежегодно, и я убеждён, что и в этот раз международное мероприятие будет плодотворным, интересным, а главное — полезным для всех участников» — прокомментировал украинский генерал-майор Олег Микац.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории Украины пройдут шесть международных военных учений.

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