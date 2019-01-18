В Крыму отметили 365-летие Переяславской рады

Симферополь, , 14:35 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин посетил торжества, посвящённые 365-й годовщине Переяславской Рады в Крыму, сообщил 18 января официальный сайт «Донецкой народной республики».

Делегация из ДНР побывала в Симферополе на торжественном митинге возле памятника Богдану Хмельницкому.

«Я хотел бы поблагодарить крымчан за то, что они поддерживала нас с самого первого дня. Защищали, как добровольцы, с оружием в руках, интересы не только Донецкой Народной Республики, а всего Русского мира… Мы вместе, мы — единый народ. Когда русский народ начинает объединяться — сильнее нашего народа в мире нет. И этот процесс уже начался», — заявил Пушилин во время речи.

В свою очередь, председатель парламента ДНР Владимир Бидёвка подчеркнул необходимость привлекать внимание общества к одной из важнейших исторических дат:

«365 лет назад народ поддержал объединение: неразрывная религиозная и национальная связь лишь подтвердила, что Российское государство — это надежный союзник и друг. Последние события показывают, что позиция России не изменилась».

Напомним, 18 января 1653 года в Переяславле состоялось большое собрание казаков, на которое прибыли послы русского царя Алексея Михайловича. Казаки принесли присягу и стали подданными Московского царства. Таким образом, после долгих уговоров со стороны представителей Левобережной Украины, эта территория вошла в состав России.

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