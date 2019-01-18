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Руководство школы №627 Москвы не подтвердило закрытие корпуса на карантин

Общество

«Я в этой социальной сети тоже писала, что это просто разжигание, нехорошие вещи, непроверенные»

Москва, 18 января 2019, 14:29 — REGNUM  Заместитель директора школы №627 Москвы по учебно-воспитательной работе Людмила Титова не подтвердила корреспонденту ИА REGNUM закрытие учебного корпуса №5 на карантин.

Она опровергла сообщения, которые, как ей известно, распространяются в социальных сетях:

«Я в этой социальной сети тоже писала, что это просто разжигание, нехорошие вещи, непроверенные», — заявила Титова 18 января.

Заместитель директора предложила корреспонденту получать информацию на официальном сайте учреждения:

«Вся официальная информация, которая существует в образовательном учреждении, она у нас находится в открытом доступе, мы обязаны ее предоставлять, она находится на сайте, причём эта информация появляется с ведома администрация образовательного учреждения. Она не может быть неподтвержденной».

В настоящий момент на данном сайте информации о закрытии корпуса нет.

Как сообщало ИА REGNUM, родители учеников школы №627 сообщили о закрытии на карантин корпуса №5 с 18 по 24 января. Кроме того, в соцсетях распространилась фотокопия приказа о закрытии, в котором должностным лицам поручено снять учащихся с питания и ввести усиленный санитарный контроль, в частности, каждые два часа проводить обработку мебели, стен и сантехники.

Читайте подробнее: Учебный корпус школы № 627 в Москве закрыт на карантин. Что скрывают?

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