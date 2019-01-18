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В Тюмени обсуждают видео с избиением ребёнка

Общество

Правоохранительные органы организовали доследственную проверку инцидента

Тюмень, 18 января 2019, 14:19 — REGNUM  В Тюмени полицейские и сотрудники Следственного комитета разбираются со скандальным видео об избиении ребёнка. Ролик был снят очевидцем и появился в пабликах социальных сетей 17 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Видео первым опубликовал паблик «Тyumen.insta». На нём запечатлено, как молодая женщина избивает ребёнка 4−5 лет ногами, а потом тащит к снегоходу. Мнение участников паблика разделилось. Очевидно, что женщина жестоко наказывала ребёнка за капризы. Но методы воспитания пинками выходят за рамки педагогичных.

В УМВД по Тюменской области и в СУ СКР сообщили об организации доследственных проверок инцидента. И о том, что принимаются меры к установлению обстоятельств снятого на видео, выясняются условия, в которых воспитывается ребенок.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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