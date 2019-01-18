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10 победительниц бизнес-премии Rising Woman из Уганды отправились в Кению

Общество

Победительницы встретятся с женщинами-предпринимателями из Кении и пройдут тренинги о том, как вести конкурентоспособный бизнес

Кампала, 18 января 2019, 13:59 — REGNUM  10 женщин в бизнесе из Уганды 16 января улетели в столицу Кении Найроби через два месяца после того, как они выиграли бизнес-конкурс the Rising Woman.

10 женщин были награждены председателям женского консультативного совета банка DFCU Гудулой Наига Басаза.

«Соревнование искало тех женщин, которые хотят развивать свое дело и уже составили свой бизнес-план. Мы проведем для них обучение, а также покажем покажем им экспозицию, где ни могут провести сопоставительный анализ идей для бизнеса в регионе. Мы надеемся, что вернувшись из поездки они станут нашими посланницами перемен», — сказала Басаза.

Женщины отправились на бизнес-тренинги, которые проведут успешные женщины-предприниматели из Кении и расскажут, как вести свой конкурентоспособный бизнес.

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Малый бизнес
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