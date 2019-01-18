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В 2018 году количество карманных краж в Алма-Ате выросло на 92%

Общество

Более 76% карманных краж происходят в общественном транспорте

Алма-Ата, Казахстан, 18 января 2019, 14:05 — REGNUM  По итогам 2018 года в Алма-Атинской области было зарегистрировано 526 карманных краж, что на 92% больше, чем в 2017 году, заявил начальник регионального департамента полиции Мурат Урумханов, сообщает 18 января агентство «Казинформ».

По его словам, более 76% карманных краж происходят в общественном транспорте. Чаще всего злоумышленники вытаскивают из карманов мобильные телефоны.

Для профилактики карманных краж Урумханов предложил оснастить автобусы и маршрутные такси камерами видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2018 года и. о. начальника местной полиции службы департамента полиции Алма-Аты Торехан Исин заявил, что полиция планирует усилить профилактические меры в районах с высоким уровнем преступности.

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