В 2018 году количество карманных краж в Алма-Ате выросло на 92%

Алма-Ата, Казахстан, , 14:05 — REGNUM По итогам 2018 года в Алма-Атинской области было зарегистрировано 526 карманных краж, что на 92% больше, чем в 2017 году, заявил начальник регионального департамента полиции Мурат Урумханов, сообщает 18 января агентство «Казинформ».

По его словам, более 76% карманных краж происходят в общественном транспорте. Чаще всего злоумышленники вытаскивают из карманов мобильные телефоны.

Для профилактики карманных краж Урумханов предложил оснастить автобусы и маршрутные такси камерами видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2018 года и. о. начальника местной полиции службы департамента полиции Алма-Аты Торехан Исин заявил, что полиция планирует усилить профилактические меры в районах с высоким уровнем преступности.

Читайте также: Полиция Алма-Аты усилит борьбу с преступностью в «криминальных» районах