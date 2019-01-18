Сотрудники Facebook оставляли на Amazon хвалебные отзывы о соцсети

Нью-Йорк, США, , 14:23 — REGNUM На Amazon обнаружили положительные отзывы об устройстве Facebook, имена авторов которых совпадают с именами сотрудников социальной сети. Сам Facebook отрицает свою причастность к этим оценкам, передает Mashable.

На подозрительные отзывы обратил внимание колумнист газеты The New York Times Кевин Руз. В своём Twitter он опубликовал скриншоты хвалебных комментариев и страниц сотрудников Facebook, чьи имена совпадают с именами, указанными в отзывах.

https://twitter.com/kevinroose/status/1085947102818119680

«Говоря о скоординированном неискреннем поведении, каковы шансы, что все эти 5-звездочные рецензенты «Портала» Facebook на Amazon просто имеют те же имена, что и сотрудники Facebook?».

В ответ на эту запись один из вице-президентов социальной сети Эндрю Босворт написал, что Facebook не просил своих сотрудников оставлять отзывы на Amazon.

https://twitter.com/boztank/status/1085966442820886528

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы сотрудники Facebook оставляли отзывы о продуктах, которые мы продаем Amazon. Мы попросим их удалить комментарии».

Журналисты направили запрос в Amazon, чтобы узнать, нарушает ли пользователь какое-либо условие, оставляя отзыв о своем продукте. На момент публикации материала ответ так и не пришел, однако в руководстве Amazon Seller Central указано, что юзер не может оставлять отзыв на собственный товар или товар своего конкурента.

Читайте ранее в этом сюжете: Alexa заговорит голосом профессионального диктора