Сотрудники Facebook оставляли на Amazon хвалебные отзывы о соцсети

Нью-Йорк, США, 18 января 2019, 14:23 — REGNUM На Amazon обнаружили положительные отзывы об устройстве Facebook, имена авторов которых совпадают с именами сотрудников социальной сети. Сам Facebook отрицает свою причастность к этим оценкам, передает Mashable.
На подозрительные отзывы обратил внимание колумнист газеты The New York Times Кевин Руз. В своём Twitter он опубликовал скриншоты хвалебных комментариев и страниц сотрудников Facebook, чьи имена совпадают с именами, указанными в отзывах.
https://twitter.com/kevinroose/status/1085947102818119680
«Говоря о скоординированном неискреннем поведении, каковы шансы, что все эти 5-звездочные рецензенты «Портала» Facebook на Amazon просто имеют те же имена, что и сотрудники Facebook?».
В ответ на эту запись один из вице-президентов социальной сети Эндрю Босворт написал, что Facebook не просил своих сотрудников оставлять отзывы на Amazon.
https://twitter.com/boztank/status/1085966442820886528
«Мы, безусловно, не хотим, чтобы сотрудники Facebook оставляли отзывы о продуктах, которые мы продаем Amazon. Мы попросим их удалить комментарии».
Журналисты направили запрос в Amazon, чтобы узнать, нарушает ли пользователь какое-либо условие, оставляя отзыв о своем продукте. На момент публикации материала ответ так и не пришел, однако в руководстве Amazon Seller Central указано, что юзер не может оставлять отзыв на собственный товар или товар своего конкурента.
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