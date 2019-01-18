Бастрыкин поручил проверить ДТП с участием судьи в Краснодаре

Краснодар, , 13:42 — REGNUM Тщательную и всестороннюю проверку данных о дорожно-транспортном происшествии в Краснодарском крае, предположительно, с участием военного судьи поручил провести председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин аппарату Главного военного следственного управления. Об этом 18 января сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил «оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП». Уже в ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря на одном из пешеходных переходов в Краснодаре под колеса автомобиля Kia попала 18-летняя девушка-спортсменка. Предположительно, за рулем находился судья гарнизонного военного суда. 14 января запись с места происшествия попала в сеть, а мать девушки сообщила об угрозах со стороны судьи. Тогда же стало известно, что данные о ДТП не были внесены в базу ГИБДД. 17 января стало известно о том, что Арсен Крикоров подал в отставку с поста судьи Краснодарского гарнизонного военного суда.

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