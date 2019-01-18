Пятница, 18 Января 2019 года
13:43:02 МСК

Бастрыкин поручил проверить ДТП с участием судьи в Краснодаре

Общество

«Провести тщательную и всестороннюю проверку»

Краснодар, 18 января 2019, 13:42 — REGNUM  Тщательную и всестороннюю проверку данных о дорожно-транспортном происшествии в Краснодарском крае, предположительно, с участием военного судьи поручил провести председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин аппарату Главного военного следственного управления. Об этом 18 января сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил «оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП». Уже в ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря на одном из пешеходных переходов в Краснодаре под колеса автомобиля Kia попала 18-летняя девушка-спортсменка. Предположительно, за рулем находился судья гарнизонного военного суда. 14 января запись с места происшествия попала в сеть, а мать девушки сообщила об угрозах со стороны судьи. Тогда же стало известно, что данные о ДТП не были внесены в базу ГИБДД. 17 января стало известно о том, что Арсен Крикоров подал в отставку с поста судьи Краснодарского гарнизонного военного суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Судья Краснодарского суда, сбивший девушку на переходе, подал в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить