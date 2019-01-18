Пятница, 18 Января 2019 года
13:39:31 МСК

Пострадавшим в Магнитогорске семьям выплатили более 180 млн

Общество

Данная сумма складывается из денег, выплаченных из федерального и регионального бюджетов, средств Магнитогорского металлургического комбината и выплат из фонда частных пожертвований

Магнитогорск, Челябинская область, 18 января 2019, 13:39 — REGNUM  На сегодняшний день общая сумма выплат пострадавшим в результате взрыва в Магнитогорске составляет более 182 млн рублей. Об этом со ссылкой на министерство социальных отношений региона сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Отмечается, что данная сумма складывается из денег, выплаченных из федерального и регионального бюджетов (47 млн и 62,5 млн соответственно), средств Магнитогорского металлургического комбината (66,41 млн рублей) и выплат из фонда частных пожертвований (6,67 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что в Магнитогорске три семьи получили квартиры вместо тех, что были утрачены при обрушении седьмого подъезда многоэтажки на проспекте Карла Маркса.

Читайте также: В Магнитогорске новое жильё получили три семьи из разрушенной многоэтажки

Читайте ранее в этом сюжете: На месте взрыва в Магнитогорске нет следов взрывчатки — СКР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить