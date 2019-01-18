Пострадавшим в Магнитогорске семьям выплатили более 180 млн

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:39 — REGNUM На сегодняшний день общая сумма выплат пострадавшим в результате взрыва в Магнитогорске составляет более 182 млн рублей. Об этом со ссылкой на министерство социальных отношений региона сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Отмечается, что данная сумма складывается из денег, выплаченных из федерального и регионального бюджетов (47 млн и 62,5 млн соответственно), средств Магнитогорского металлургического комбината (66,41 млн рублей) и выплат из фонда частных пожертвований (6,67 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что в Магнитогорске три семьи получили квартиры вместо тех, что были утрачены при обрушении седьмого подъезда многоэтажки на проспекте Карла Маркса.

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