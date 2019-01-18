Учебный корпус школы №627 в Москве закрыт на карантин. Что скрывают?

Москва, , 13:43 — REGNUM В Москве закрыт на карантин учебный корпус №5 школы №627, сообщили корреспонденту ИА REGNUM родители учеников.

По их словам, занятия в корпусе приостановлены с 18 до 24 января. В социальной сети распространили также копию приказа о закрытии, в котором должностным лицам поручено снять учащихся с питания и ввести усиленный санитарный контроль, в том числе каждые два часа проводить обработку мебели, стен и сантехники.

Официальной информации по ситуации пока нет.

Ранее в СМИ появилось сообщение о закрытии на карантин группы дошкольников корпуса № 2323 «Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Москве были закрыты на карантин детские сады из-за массовых случаев отравлений воспитанников. Тогда Роспотребнадзор провёл исследование, и причиной дизентерии был назван липецкий творог.

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По сообщению пресс-службы ведомства, исследование подтвердило присутствие возбудителей дизентерии в организмах заболевших детей. Вспышка болезни связана с употреблением в пищу загрязненного творога, который был изготовлен на одном из молочных предприятий Липецкой области.

Департамент образования Москвы не комментировал ситуацию, проигнорировав официальный запрос.

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Кроме того, появилась информация о значительном изменении меню детских садов столицы с начала 2019 года. Из рациона исчезли кисломолочные продукты, масло, сыр, творог, свежие помидоры и огурцы. Их заменили, в том числе, на сладости — ириски и зефир.

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