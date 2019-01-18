В Приангарье отмечают снижение уровня преступности

Иркутск, , 13:39 — REGNUM Обнадёживающие сведения о снижении преступности были озвучены правоохранителями Иркутской области при подведении итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году. Согласно официальным данным, если в 2009 году в регионе совершалось не менее 80 тысяч преступлений, то сейчас почти вдвое меньше (45 тысяч противоправных посягательств).

«При сокращении почти на 20% разбойных нападений, их раскрываемость возросла с 50% до 80%. Меньше (на 16%) совершено грабежей при возросшей раскрываемости таковых с 33% до 58%. Также реже (на 12%) стали совершаться квалифицированные квартирные кражи, а виновные в них лица установлены в каждом втором случае (50% против 29% в предыдущие периоды), более чем на четверть (27%) сократились кражи транспортных средств, а их раскрываемость возросла до 30%», — отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.

Также известно, что в настоящее время в области раскрывается 93% убийств и 96% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Установлены виновные по всем фактам изнасилований.

Высокая нагрузка остается в подразделениях по вопросам миграции. Число иностранцев, посетивших Иркутскую область за последние три года, возросло почти втрое (со 130 тысяч до 370 тысяч). В 2018 году сотрудниками полиции выявлено 9 тысяч мигрантов, допустивших нарушения режима пребывания или осуществления трудовой деятельности. За пределы страны выдворено 1,5 тысячи иностранных граждан, направлены представления о запрете въезда почти 3-х тысяч жителей зарубежья.

Напомним, приток мигрантов и туристов в Приангарье начался с ослаблениям курса рубля. С начала 2018 года Прибайкалье посетили 132 тысячи гостей из Поднебесной, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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