От властей Москвы ждут отказа проекту по «Дому Булошникова»

Москва, , 15:05 — REGNUM Утверждение правительством Москвы проекта корректировки правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении «Дома Булошникова» на улице Большая Никитская увеличит список уничтоженных ценных исторических строений Москвы, вызвав протесты жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор движения Архнадзор Андрей Новичков.

«Если правительство Москвы утвердит проект, проигнорирует мнение москвичей и позицию профессионального сообщества, то чего они добьются? Только очередного «горячего адреса» на карте города. Но надеемся, что этого не будет», — отметил градозащитник.

Он также напомнил, что в течение недели после проведения публичных слушаний жители могут подавать свои заявления о несогласии с проектом корректировки правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении «Дома Булошникова» на улице Большая Никитская в окружную комиссию ЦАО по градостроительству.

«Основная задача стояла, чтобы слушания признали состоявшимися, ведь на них пришли тысячи неравнодушных людей и все они единогласно были против уничтожения здания. Уверен, что это увидели органы исполнительной власти, и сам застройщик», — убеждён Новичков.

Ранее градозащитники провели пикетирование офиса одного из застройщиков Москвы, чья компания планирует многоэтажное строительство со сносом либо надстройкой дома Булошникова, расположенного по адресу: Большая Никитская улица, 17.

Как сообщало ИА REGNUM, в особняке купца Булошникова в 20 веке была проведена серьёзная реконструкция, вследствие чего здание не получило статуса памятника культурного наследия. Предполагается, что в случае принятия изменений у объекта изменится этажность — при существующих трёх метрах она может возрасти до девяти и выше.

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