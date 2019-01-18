В Замбии британскую компанию обвиняют в загрязнении окружающей среды

Лусака, , 13:30 — REGNUM Британская горнодобывающая компания обратилась в верховный суд, чтобы предотвратить обращение 1800 граждан Замбии в суд Великобритании по делу о загрязнении окружающей среды компанией. Об этом сообщает The Guardian Africa.

Юриcты горнодобывающей компании Vedanta Resources заявили верховному суду Великобритании, что дело о загрязнении окружающей среды должно быть заслушано в Замбии.

1800 жителей Замбии обвиняют компанию в уничтожении земли и ухудшения благосостояния населения из-за выбросов загрязненной воды предприятием Vedanta.

Ранее суды Великобритании противостояли попыткам компании Vedanta изменить страну слушания дела, аргументируя это тем, что граждане Зимбабве имеют законное право на то, чтобы дело против британской компании было заслушано в суде Великобритании.

Активисты из Замбии — Джордж Мумби и Эссон Симбейе рассказали, что они уже 12 лет борются за справедливость в Замбии, где «землю отравляют», а «люди больны».

«Жители деревень вокруг реки Кафуе, куда происходят выбросы компании, начали страдать от ужасного загрязнения воды с того момента, как Vedanta взяло на себя руководство месторождениями», — сообщили активисты.

«Люди считали, что британские компании будут лучше, однако Veranda один из самых плохих инвесторов в Замбии. Сейчас самое время добиться справедливости в Великобритании», — добавили активисты.